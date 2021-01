Αθλητικά

Ιωνικός – Άρης: νίκη – “χρυσάφι” για τους γηπεδούχους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ένα εξαιρετικά αμφίρροπο παιχνίδι, ο Ιωνικός κατάφερε να πάρει στις λεπτομέρειες το ροζ φύλλο αγώνα.

Νικηφόρο «ποδαρικό» στο 2021 πραγματοποίησε ο Ιωνικός. Η ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου επικράτησε με 68-64 του Άρη στο κλειστό της Νίκαιας, για την 10η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, επιστρέφοντας στις νίκες και βελτιώνοντας σε 4-6 το ρεκόρ της. Στον αντίποδα, οι Θεσσαλονικείς υπέστησαν την έκτη ήττα τους σε εννέα αγώνες.

Ο έλεγχος των ριμπάουντ και η «γεμάτη» εμφάνιση του Φιτζπάτρικ (15π., 8ρ.), βοήθησαν τον Ιωνικό να αντέξει στην πίεση του Άρη, ο οποίος προσπέρασε στο 33΄ με 58-59, μετά από τρίποντο του Σταμάτη, αλλά λάθη και αστοχία του στέρησαν το δικαίωμα να παραμείνει σε τροχιά «διπλού». Την ίδια στιγμή, Φιτζπάτρικ και Τολιόπουλος βρήκαν ρυθμό από τα 6.75 (66-61 στο 35΄), με τον Μαυροκεφαλίδη να «σφραγίζει» τη νίκη του Ιωνικού στο 38΄, καθώς στον εναπομείναντα χρόνο οι φιλοξενούμενοι έδωσαν ρεσιτάλ αστοχίας...

Άξιος συμπαραστάτης του Φιτζπάτρικ, ο Άνταμ Σμιθ με 14 πόντους, ενώ διψήφιος ήταν και ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης (10π.). Από τον Άρη ξεχώρισε ο Τζαμάλ Σούλερ με 18 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-14, 34-34, 53-51, 68-64

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Αναστόπουλος, Μαλαμάς, Ζαχαρής

Οι συνθέσεις:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Αγγέλου): Σμιθ 14 (3), Πριτζέτ 5, Έλμορ 3 (1), Μαυροκεφαλίδης 10, Χουγκάζ 6, Πετρόπουλος, Φιτζπάτρικ 15 (1), Χόλογουελ 7 (1), Μουχαϊμίν, Τολιόπουλος 9 (3).

ΑΡΗΣ (Καμπερίδης): Σούλερ 18 (3), Χαριτόπουλος 4, Κουζέλογλου 8, Τσάλμερς 4 (1), Ντεκόζι 8, Σταμάτης 8 (2), Σλαφτσάκης 2, Φλιώνης, Καλαϊτζίδης 3 (1), Λιτλ 9 (1).