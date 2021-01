Κοινωνία

Τραγωδία στην άσφαλτο: ΙΧ συγκρούστηκε με βαν που μετέφερε αστυνομικούς (βίντεο)

Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός του δυστυχήματος.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, στη διασταύρωση του Στρυμονοχωρίου, επί της παλαιάς εθνικής οδού Σιδηροκάστρου- Προμαχώνα.

Ένα ΙΧ, που οδηγούσε ένας 65χρονος - και που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες παραβίασε STOP - συγκρούσθηκε με βαν, το οποίο μετέφερε εκείνη την ώρα αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί μόλις είχαν τελειώσει την υπηρεσία τους από το τελωνείο Προμαχώνα και τη δομή στο Κλειδί και επέστρεφαν στις Σέρρες, όπως μεταδίδει το infonews24.gr

Νεκρός είναι ο 65χρονος οδηγός του ΙΧ, ενώ τρεις αστυνομικοί τραυματίσθηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών για προληπτικούς λόγους.

Στο βαν επέβαιναν συνολικά 7 αστυνομικοί, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού.

Όπως τονίζουν κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, στο συγκεκριμένο σημείο συμβαίνουν συχνά τροχαία ατυχήματα και θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο.