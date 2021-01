Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης: οι απουσίες στοίχισαν στο “τριφύλλι”

Ο χτυπημένος από τον κορονοϊό Παναθηναϊκός, τα βρήκε… σκούρα απέναντι στους αξιόμαχους Αρκάδες.

Ποδαρικό με «λευκή» ισοπαλία για τον ελλιπέστατο (λόγω της Covid-19) Παναθηναϊκό και τον Αστέρα Τρίπολης, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 στο γήπεδο της Λεωφόρου στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής. Σε ένα ματς που η έναρξή του οριστικοποιήθηκε δύο ώρες πριν από τη σέντρα, εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τελικών τεστ ανίχνευσης κορονοϊού που έκαναν οι «πράσινοι», μετά τα τέσσερα κρούσματα σε ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού», που καταγράφηκαν στον αμέσως προηγούμενο έλεγχο.

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε πολύ επηρεασμένος απ’ τις απουσίες (μείον πέντε βασικούς), αλλά κι απ’ το γεγονός πως πήγε στο ματς με ελλιπέστατη προετοιμασία (δεν προπονήθηκαν το Σάββατο οι παίκτες του, ενώ το σκάουτινγκ του αντιπάλου έγινε λίγες ώρες πριν την έναρξη). Με σύνθεση... ανάγκης (αμυντικός χαφ ο Βέλεθ, δεξιός μπακ ο αριστεροπόδαρος Χουάνκαρ), οι «πράσινοι» δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν τη μπάλα στον κακό αγωνιστικό χώρο, απέναντι στον Αστέρα που «πατούσε» καλύτερα στο γήπεδο από το πρώτο λεπτό.

Οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν πρώτοι στο γκολ με τον Σουάρεθ να επιχειρεί ανάποδο ψαλίδι στο 18’ το οποίο πέρασε δύο μέτρα πάνω από τα δοκάρια. Στο 34’ ο Κρέσπι σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ, όμως ο Τζήλος με την υπόδειξη του VAR ακύρωσε το γκολ διότι ο Μπαράλες που ήταν οφσάιντ έκανε κίνηση προς τη μπάλα, επηρεάζοντας τη φάση.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός πλησίασε δύο φορές στο γκολ. Στο 39’ από φάουλ του Αϊτόρ και πρώτη κεφαλιά του Καρλίτος, ο Πούγγουρας κατάφερε από το ενάμισι μέτρο, να στείλει τη μπάλα με κεφαλιά πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων από εξαιρετική ατομική ενέργεια του Αϊτόρ, ο Χατζηγιοβάνης πλάσαρε άουτ από το ύψος της μικρής περιοχής.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου ο Διούδης έκανε καταπληκτική απόκρουση σε σουτ του Ριέρα (47’), ενώ στο 50’ ο Παπαδόπουλος νίκησε τον Καρλίτος στο τετ-α-τετ. Στο 72’ ο Αστέρας έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του στο παιχνίδι, όταν από γύρισμα του Μπαράλες, ο Φερνάντεθ πλάσαρε άουτ από τα δύο μέτρα αν κι ανενόχλητος.

Στο 80’ ο Αστέρας απείλησε και πάλι, όταν από φάση διαρκείας ο Καπίγια βρέθηκε σε θέση βολής όμως ο Διούδης κράτησε ξανά το «μηδέν» για την εστία του με ακόμη μία εξαιρετική απόκρουση. Στα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να δημιουργήσει την παραμικρή απειλή για την εστία του Αστέρα και το τελικό 0-0 «σφράγισε» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητής: Θανάσης Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες: Βέλεθ, Μπουζούκης, Αλεξανδρόπουλος, Σένκεφελντ – Ριέρα, Βαλιέντε, Κώτσιρας

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Λ. Μπόλονι): Διούδης, Χουάνκαρ, Σένκεφελντ, Πούγγουρας, Ζαγαρίτης, Βέλεθ, Αλεξανδρόπουλος, Αϊτόρ (82’ Αθανασακόπουλος), Μπουζούκης (66’ Ιωαννίδης), Χατζηγιοβάνης, Καρλίτος (76’ Μακέντα).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μ. Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Καστάνο, Σουάρεθ, Άλβαρες, Μουνάφο (90’+2’ Μπόρχα Φερνάντεζ), Βαλιέντε, Κρέσπι (87’ Λέο Τιλίκα), Ριέρα (64’ Λουίς Φερνάντεθ), Σίτο (64’ Καπίγια), Μπαράλες.