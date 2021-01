Κόσμος

Κορονοϊός – ΗΠΑ: σοκάρει το νέο ρεκόρ στον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων

Οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με μια νέα έξαρση της πανδημίας, με τους νεκρούς να ξεπερνάνε πλέον τους 350.000.

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν το τελευταίο 24ωρο ημερήσιο ρεκόρ νέων κρουσμάτων του κορονοϊού από την έναρξη της πανδημίας με 299.087 μολύνσεις, όπως προκύπτει από στοιχεία που δημοσιεύει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στις ΗΠΑ ανέρχεται τώρα σε 20.430,797, ενώ ο αριθμός των νεκρών από την COVID-19 σε 350.214.

Η εκστρατεία εμβολιασμού σε εθνικό επίπεδο ξεκίνησε στις 14 Δεκεμβρίου. Οι ΗΠΑ έχουν μέχρι στιγμής δώσει άδεια χρήσης σε δύο εμβόλια, σε εκείνο που παρασκεύασαν οι Pfizer και BioNTech και σε εκείνο της Moderna.