Αθλητικά

Πέρασε από το Μεσολόγγι ο Προμηθέας Πατρών

Οι Αχαιοί κατάφεραν να πάρουν το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα μακριά από την έδρα τους.

Το πρώτο του «διπλό» στο εφετινό πρωτάθλημα της Α1 Ανδρών/Basket League πανηγύρισε ο Προμηθέας Πατρών. Οι Αχαιοί πέρασαν νικηφόρα με 88-82 από την έδρα του Μεσολογγίου, για την 10η αγωνιστική, βελτίωσαν σε 4-2 το ρεκόρ τους, ενώ υποχρέωσαν τους γηπεδούχους στην έβδομη διαδοχική ήττα τους.

Ο Προμηθέας εξαργύρωσε τη διάρκεια που είχε στην επίθεση σε όλο το 40λεπτο, ενώ αμυντικά κράτησε τους γηπεδούχους κάτω από τους 20 πόντους και στις τρεις πρώτες περιόδους, ξεφεύγοντας στο 24΄ με +12 (42-54) και μπαίνοντας πρόωρα σε τροχιά νίκης. Οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο στο +9 (53-62) και με πρωταγωνιστές του... επιλόγου τους Μίλερ και Αγκμπελέσε δεν απειλήθηκαν μέχρι το τελικό 82-88.

Ο Ντάνι Αγκμπελέσε οδήγησε την επίθεση του Προμηθέα με 16 πόντους, ενώ 15 πρόσθεσε ο Δημήτρης Αγραβάνης, 14 ο Τζεράι Γκραντ, 13 ο Γιάννης Αθηναίου και 12 ο Ίαν Μίλερ. Στο ντεμπούτο του ο Τζέριαν Γκραντ μέτρησε 7 πόντους και 4 ασίστ.

Από το Μεσσολόγγι προσπάθησαν οι Τσαντ Μπράουν και Τόντρικ Γκότσερ, με 22 και 21 πόντους, αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 18-20, 36-39, 53-62, 82-88

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Καρακατσούνης, Σταματόπουλος, Τζιοπάνος

Οι συνθέσεις:

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (Καλαμπάκος): Λόρενς 2, Γκότσερ 21 (2), Μοτσενίγος, Αμάρντι 10 (2), Μπράουν 22, Γκριν 16 (4), Λάνγκφορντ 6, Ναούμης, Χατζηνικόλας 5, Γράβας, Σταματογιάννης

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιατράς): Αγκμπελέσε 16, Αγραβάνης 15, Αθηναίου 13 (1), Γιαννόπουλος 3 (1), Μίλερ 12, Τζεράι Γκραντ 14, Λούντζης 8, Χριστοδούλου, Τζεράι Γκραντ 7 (1), Τανούλης.