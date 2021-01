Αθλητικά

Περιστέρι – ΠΑΟΚ: ένα δεκάλεπτο ήταν αρκετό για τους γηπεδούχους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΠΑΟΚ έβαλε δύσκολα στην ομάδα των δυτικών προαστίων στο πρώτο ημίχρονο, αλλά όλα άλλαξαν στην επανάληψη.

Ένα δεκάλεπτο, το τρίτο, ήταν αρκετό για το Περιστέρι, προκειμένου να υπερασπιστεί την έδρα του και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Η ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη επικράτησε με 76-67 του ΠΑΟΚ, για την 10η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, βελτιώνοντας σε 6-4 το ρεκόρ της και υποχρεώνοντας τους Θεσσαλονικείς στην πέμπτη ήττα τους σε εννέα αγώνες.

Ουσιαστικά το Περιστέρι εξαργύρωσε το ξέσπασμα του στην τρίτη περίοδο, όταν βρήκε ρυθμό σε άμυνα και επίθεση, ξέφυγε γρήγορα με +10 στο 26΄ (48-38) και αξιοποιώντας την ευστοχία του από τα 6.75 και τον έλεγχο των ριμπάουντ δεν απειλήθηκε στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, φτάνοντας με σχετική άνεση στο τελικό 76-67.

Κορυφαίος των νικητών ο Τρε ΜακΛιν με 22 πόντους, ενώ από τον ΠΑΟΚ προσπάθησε ο Μάλκολμ Γκρίφιν με 15.

Τα δεκάλεπτα: 15-17, 32-32, 57-50, 76-67

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Σχινάς, Πουρσανίδης, Κάρδαρης

Οι συνθέσεις:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Πεδουλάκης): Καράμπελας 5 (1), Βασιλόπουλος 8 (2), ΜακΛίν 22 (5), Τζόουνς 6, Γκρέι 10 (2), Σκορδίλης 2, Πέτεγουεϊ 10, Μπουρούσης 4, Κρόκετ, Χάροου 9 (1).

ΠΑΟΚ (Λυκογιάννης): Μπιτς, Λοβ 7 (1), Γκρίφιν 15, Κακλαμανάκης 9, Καμπερίδης 8 (2), Κονατέ 8 (1), Τσαλμπούρης 9 (1), Παπαντωνίου 4, Τέρνερ 7, Μήτρου-Λονγκ.