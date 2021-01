Αθλητικά

Λάρισα – ΠΑΟΚ: δεν (Χ)άρηκε κανείς

Ο «Δικέφαλος» είχε την υπεροχή σε όλη την αναμέτρηση, αλλά τελικά οι γηπεδούχοι έμειναν με την πίκρα της ισοπαλίας αφού δέχθηκαν γκολ κυριολεκτικά στην εκπνοή.

Με ισοπαλία με σκορ 1-1, που δεν αφήνει καμία από τις δυο ομάδες ικανοποιημένη, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα σε ΑΕΛ και ΠΑΟΚ στο Στάδιο Αλκαζάρ, σε αναμέτρηση για τη 14η αγωνιστική της Super League. Οι «βυσσινί» προηγήθηκαν με ένα υπέροχο γκολ του Δημήτρη Πινακά και κρατούσαν το «τρίποντο» στα πόδια τους μέχρι το 96ο λεπτό, σημείο που ισοφάρισαν οι φλύαροι φιλοξενούμενοι, χάρη σε πέναλτι του Αντελίνο Βιεϊρίνια.

Με πίεση ψηλά και αρκετές στημένες φάσεις, οι φιλοξενούμενοι έψαξαν από νωρίς το γκολ, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να δημιουργήσουν «καθαρή» ευκαιρία. Κι όποτε χρειάστηκε – στο 13’ και στο 23’ στα σουτ των Κάρολ Σφιντέρσκι και Δημήτρη Γιαννούλη, αντίστοιχα – ο Γκέργκελι Νάγκι ήταν... στη θέση του. Οι «βυσσινί» προσπάθησαν από την πλευρά τους να φανούν απειλητικοί, αλλά τα σουτ του Τιμ Σπαρβ στο 2’ και το 20’ κι αυτό του Ράντομιρ Μιλοσάβλιεβιτς στο 26’ δεν ανησύχησαν τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη.

Στο ημίωρο, ο Μανώλης Μπέρτος πάνω στη γραμμή απομάκρυνε την μπάλα στο σουτ του Χρήστου Τζόλη, μετά τη λανθασμένη έξοδο του Νάγκι στο κόρνερ του Τόμας Μουργκ ενώ στο 38’ η προβολή του Τζόλη δε βρήκε στόχο. Η καλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου χάθηκε στο 43’: από κεφαλιά του Ίνγκι Ίνγκασον και επέμβαση του Νάγκι με το πόδι, ο Μουργκ έκανε το σουτ αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Πανομοιότυπο το σκηνικό και στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Βιεϊρίνια και Αντρίγια Ζίβκοβιτς δε βρήκαν στόχο στο 52’ και το 54’, αντίστοιχα, ενώ αυτό του Τζόλη στο 65’ βρήκε σε ετοιμότητα τον Νάγκι. Και επειδή η μπάλα τιμωρεί, η ΑΕΛ άνοιξε το σκορ στο 69’ με τον Πινακά. Με υπέροχο τρόπο ο 20χρονος φορ ξεπέρασε την αντίσταση του Φερνάντο Βαρέλα, πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Ίνγκασον και στη συνέχεια πλάσαρε πάνω από τον Πασχαλάκη για το 1-0!

Ο ΠΑΟΚ ήθελε αλλά δεν μπορούσε να βρει τρόπους να μπει στην αντίπαλη περιοχή. Στο 87’ ο Τζόλης απέτυχε με το κεφάλι να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, έπειτα από τη σέντρα του Γιαννούλη, όμως στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι σε ανατροπή του Κάρολ Σφιντέρσκι από τον Νάγκι. Ο αρχηγός Βιεϊρίνια μετέτρεψε σε γκολ την εσχάτη των ποινών για το τελικό 1-1.

Ισοπαλία που, όμως, μοιάζει με ήττα για τον ΠΑΟΚ στην προσπάθεια του τίτλου, αλλά και για την ΑΕΛ που έχασε έδαφος στην προσπάθεια να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών), Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωστάρας (Αιτωλοακαρνανίας), Θεόδωρος Τζιουβάρας (Κοζάνης), 4ος: Πέτρος Τσαγκαράκης (Χανίων).

Κίτρινες: Φιλίπ, Πινακάς, Μπέρτος – Ίνγκασον, Βαρέλα.

ΑΕΛ (Γιάννης Τάτσης): Νάγκι, Ηλιάδης, Μιχαήλ, Σπαρβ, Φιλίπ, Μιλοσάβλιεβιτς (71’ Γκοτζαμανίδης), Ζίζιτς, Πινακάς (Γλύνος), Μπέρτος, Νικολιάς (83’ Νούνιτς), Τρούγιτς (53’ Πλατέλλας).

ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Πασχαλάκης, Βιεϊρίνια, Ίνγκασον, Βαρέλα, Γιαννούλης, Ελ Καντουρί, Αουγκούστο (82’ Σβαμπ), Μουργκ (87’ Τσόλακ), Α. Ζίβκοβιτς, Τζόλης, Σφιντέρσκι.