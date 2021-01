Κοινωνία

Του έκλεψαν 165.000 ευρώ που είχε κρύψει στο κοτέτσι: Το ξέσπασμα μπροστά στην κάμερα (βίντεο)

Φτερά έκαναν οι οικονομίες ενός ιδιοκτήτη κτήματος στο Κορωπί. Ο ίδιος θεωρεί ότι τον έκλεψαν δύο εργάτες που είχε στα χωράφια του.