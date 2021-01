Πολιτική

Κωνσταντίνος Φίλης: Τι θέλει να πετύχει η Τουρκία με τις νέες αντι-NAVTEX (βίντεο)

Τι λέει ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ1 για την προοπτική έναρξης διερευνητικών επαφών με τη γείτονα.