Κοινωνία

Ο Νίκος Χαρδαλιάς… ανακρίθηκε από παιδιά της “Ατράκτου” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απάντησε σε ερωτήσεις για την προσωπική του ζωή, ενώ μίλησε και για την σχέση του με τον Σωτήρη Τσιόδρα.