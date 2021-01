Κόσμος

Νίγηρας: εκατόμβη νεκρών μετά από επιθέσεις τζιχαντιστών σε χωριά

Πρόκειται για την ενδεχομένως χειρότερη σφαγή αμάχων σε αυτήν τη χώρα που βρίσκεται στο στόχαστρο τζιχαντιστικών οργανώσεων.

Εκατό άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε επιθέσεις εναντίον δύο χωριών στον δυτικό Νίγηρα, στα Τσόμα Μπανγκού και Ζαρουμανταρέγιε, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δήμαρχος της κοινότητας, στη χειρότερη ενδεχομένως σφαγή αμάχων σε αυτήν τη χώρα που βρίσκεται στο στόχαστρο τζιχαντιστικών οργανώσεων.

«Μόλις επιστρέψαμε από τα σημεία των επιθέσεων. Στο Τσόμα Μπανγκού, υπάρχουν έως 70 νεκροί και στο Ζαρουμανταρέγιε 30 νεκροί», δήλωσε ο Άλμου Χασάν, ο δήμαρχος της Τοντικιουίντι, της κοινότητας στην οποία ανήκουν τα δύο χωριά, τα οποία στοχοθετήθηκαν «από τρομοκράτες που έφθασαν εκεί με εκατό μοτοσικλέτες».

«Υπάρχουν επίσης 25 τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν μεταφερθεί στη Νιαμέι και το Ουάλαμ για να λάβουν φροντίδα», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Τα δύο χωριά βρίσκονται σε απόσταση 120 χιλιομέτρων βόρεια της πρωτεύουσας Νιαμέι, στην περιοχή Τιλαμπέρι, στα σύνορα με το Μαλί και την Μπουρκίνα Φάσο. Η περιοχή βρίσκεται συχνά, εδώ και χρόνια, στο στόχαστρο επιθέσεων τζιχαντιστικών οργανώσεων.