Κοινωνία

Τροχαίο στον Κηφισό: Μοτοσικλέτα τυλίχθηκε στις φλόγες (βίντεο)

Ο τραυματισμένος οδηγός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο.

Σοβαρό τροχαίο με εμπλοκή μιας μοτοσικλέτας και ενός αυτοκινήτου και με τραυματισμό ενός ατόμου, σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στον Κηφισό.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν στο ρεύμα προς Πειραιά, με αποτέλεσμα η μοτοσικλέτα να τυλιχτεί στις φλόγες και ο οδηγός της να βρεθεί σοβαρά τραυματισμένος στο οδόστρωμα.

Στο σημείο μετέβη όχημα της Πυροσβεστικής, ενώ τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο.

Δείτε τις εικόνες που μετέδωσε το lawandorder.gr