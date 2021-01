Κοινωνία

Νήπιο έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

Το παιδί έπεσε στο κενό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες. Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του.

Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Ιπποκράτειο ένα κορίτσι ηλικίας 3,5 ετών, στη Θεσσαλονίκη.

Περίπου στις 20:30 και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το κοριτσάκι βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι τρίτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού 25ης Μαρτίου, στην περιοχή του Ευόσμου.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα το σημείο και παρέλαβε την ανήλικη.

Στον κόμβο Ευκαρπίας το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έκανε στάση για να παραληφθεί η ανήλικη τραυματίας από Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ. Συνοδεία περιπολικού και δικυκλιστών της ΕΛ.ΑΣ. η Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ έφτασε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο στις 20:45.

