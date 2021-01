Κόσμος

Πιέσεις Τραμπ σε αξιωματούχο της Τζόρτζια για τα εκλογικά αποτελέσματα

Η εφημερίδα Washington Post έφερε στο φως της δημοσιότητας την ηχογραφημένη συνομιλία.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. Ντόναλντ Τραμπ. πίεσε τον κορυφαίο εκλογικό αξιωματούχο της Τζόρτζια να… βρει επαρκείς ψήφους για να ανατρέψει την ήττα του στην πολιτεία, σύμφωνα με την ηχητική καταγραφή ενός τηλεφωνήματος, το Σάββατο, που περιήλθε στην κατοχή της εφημερίδας Washington Post, σε μια προσπάθεια του Τραμπ να προωθήσει τους αβάσιμους ισχυρισμούς του για νοθεία στις προεδρικές εκλογές.

Η Washington Post, που δημοσίευσε σήμερα αποσπάσματα του τηλεφωνήματος, διάρκειας μίας ώρας, μεταξύ του Τραμπ και του γενικού γραμματέα της πολιτείας της Τζόρτζια, του Ρεπουμπλικάνου Μπραντ Ραφερνσπέργκερ, ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ εναλλακτικά κολάκευε, ικέτευε και τον απειλούσε με ποινικές επιπτώσεις, σε μια απόπειρα να αναιρέσει την ήττα του στην Τζόρτζια από τον εκλεγμένο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος ο Ραφενσπέργκερ και ο νομικός σύμβουλος του γραφείου του, απέρριψαν τους ισχυρισμούς του Τραμπ και είπαν στον Πρόεδρο ότι βασίζεται σε θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με το τι αποτελεί μια δίκαιη και σωστή εκλογική διαδικασία. Τα ηχητικά αποσπάσματα, που δημοσίευσε η Washington Post, το επιβεβαιώνουν.

«Οι πολίτες της Τζόρτζια είναι θυμωμένοι, οι πολίτες της χώρας είναι θυμωμένοι», λέει ο Τραμπ, σύμφωνα με ένα απόσπασμα της ηχογράφησης που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της αμερικανικής εφημερίδας. «Και δεν υπάρχει τίποτα το κακό να πεις, ξέρεις, ότι επαναϋπολόγισες» τις ψήφους.

«Επομένως, κοίτα. Το μόνο που θέλω είναι αυτό. Θέλω απλά να βρω 11.780 ψήφους, που είναι μία περισσότερη απ’ όσες έχουμε. Διότι, κερδίσαμε την πολιτεία», αναφέρει ο Τραμπ στην ηχογράφηση, επιμένοντας πως δεν «υπάρχει περίπτωση» να έχει χάσει την πολιτεία.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει. Το γραφείο του Ραφενσπέργκερ δεν έχει ανταποκριθεί στα αιτήματα να σχολιάσει. Το γραφείο μετάβασης του Τζο Μπάιντεν δεν έχει σχολιάσει σχετικά.