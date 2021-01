Κόσμος

Φονικό μέσα σε εκκλησία του Τέξας

Ενέδρα θανάτου είχε στήσει ένοπλος μέσα στον ναό. Ο δράστης δεν κατάφερε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς.

(φωτογραφία αρχείου)

Ένας πάστορας δολοφονήθηκε και ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σήμερα μέσα σε μια εκκλησία μεθοδιστών στην πόλη Ουινόνα του Τέξας, ανακοίνωσε ο σερίφης, διευκρινίζοντας πως ένας ύποπτος συνελήφθη.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε, όταν ο πάστορας, που είχε μόλις φθάσει στην εκκλησία μαζί με τη σύζυγό του και άλλα δύο πρόσωπα, ανακάλυψε έναν εισβολέα μέσα στον ναό, εξήγησε ο σερίφης Λάρι Σμιθ, στην κάμερα του τηλεοπτικού δικτύου KLTV.

«Όταν άνοιξε την πόρτα της τουαλέτας, βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με έναν άνδρα που κρυβόταν μέσα στην εκκλησία», περιέγραψε ο σερίφης.

Ο εισβολέας, τον οποίο αναζητούσαν οι Αρχές έπειτα από ένα περιστατικό με πυροβολισμούς τη νύχτα, κατάφερε να αρπάξει το όπλο του πάστορα και τον πυροβόλησε, σκοτώνοντάς τον. Στη συνέχεια, τραυμάτισε έναν ακόμη άνθρωπο προτού τραπεί σε φυγή με το αυτοκίνητο του θύματός του, ωστόσο τελικά συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Έχοντας τραυματιστεί στο χέρι, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, είπε ο σερίφης, ο οποίος αποκλείει, σε αυτό το στάδιο, κάθε ιδεολογικό κίνητρο για το έγκλημα.

«Οι σκέψεις μας βρίσκονται με τα θύματα και τις οικογένειες όσων σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε αυτήν την φρικτή τραγωδία», σχολίασε ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ, σε ένα δελτίο Τύπου, ευχαριστώντας τους αστυνομικούς «που συνέλαβαν τον ύποπτο».