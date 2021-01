Πολιτισμός

Πέθανε η Έλσα Πελαγίδου

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της ηθοποιού.

Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός, Έλσα Πελαγίδου, νικημένη από τον καρκίνο. Τη θλιβερή είδηση ανακοίνωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας, με ανάρτησή του στο Faebook:

«Και η πρώτη θλιβερή αποχώρηση του νέου χρόνου από τον χώρο μας... Η καλή μας συνάδελφος και φίλη, Έλσα Πελαγίδου, χτυπημένη εδώ κι ένα μήνα από καλπάζοντα μορφή της επάρατου νόσου ,έφυγε από κοντά μας σήμερα...

Εμφανίστηκε σε σειρές του ’90 και μάλιστα στο “Σφαγείο” της ΕΡΤ του Κωστή Τσώνου υποδύθηκε την σύζυγό μου. Καλό ταξίδι, μοναχικό κι ευαίσθητο Ελσάκι μου...»