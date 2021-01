Αθλητικά

Ο Ρονάλντο έβαλε πλώρη για το απόλυτο ρεκόρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σούπερ σταρ των «μπιανκονέρι» πέρασε στη δεύτερη θέλη της λίστας των σκόρερ όλων των εποχών και πάει για κορυφή!

Το αποτέλεσμα του αγώνα της Γιουβέντους με την Ουντινέζε στο Τορίνο, για τη 15η αγωνιστική, ήταν 4-1 υπέρ της πρωταθλήτριας Ιταλίας, αλλά το σκορ πέρασε σε δεύτερη μοίρα μετά το επίτευγμα του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο σούπερ σταρ των «μπιανκονέρι» σημείωσε τα δύο απ΄ αυτά τα γκολ, ξεπέρασε τα 757 τέρματα του Πελέ και πέρασε στη δεύτερη των σκόρερ όλων των εποχών. Ο CR7 μετρά πια 758 γκολ στα 1.035 παιχνίδια με τις ομάδες που αγωνίστηκε στην καριέρα του συν το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Πορτογαλίας.

Ο Πελέ, σύμφωνα με τις εταιρείες στατιστικών, είχε σημειώσει 757 τέρματα σε 815 αγώνες, αν κι όπως έγινε με την περίπτωση του Μέσι, ο σύλλογός του, Σάντος, αμφισβητεί αυτούς τους αριθμούς, καθώς επιμένει ότι ήταν πολύ περισσότερα. Πλέον, ο Ρονάλντο έβαλε πλώρη για το απόλυτο ρεκόρ, καθώς ο κορυφαίος σκόρερ, Γιόζεφ Μπίτσαν, σταμάτησε να σκοράρει στα 759 γκολ.

Ως προς τη Γιουβέντους, με τη νίκη έφτασε στους 27 βαθμούς και μείωσε στους 10 από την πρωτοπόρο Μίλαν, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής στη Serie A και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Ίντερ-Κροτόνε 6-2

(20', 57', 79' Μαρτίνεζ, 31' αυτ. Μαρόνε, 64' Λουκάκου, 89' Χακίμι - 12' Τζανελάτο, 36' πεν. Γκόλεμιτς)

Αταλάντα-Σασουόλο 5-1

(11', 49' Ζαπάτα, 45' Μεσίνα, 57' Γκούσενς, 68' Μουριέλ - 75' Κίρικες)

Κάλιαρι-Νάπολι 1-4

(60' Πέδρο - 25', 62' Ζιελίνσκι, 74' Λοσάνο, 86' Ινσίνιε)

Φιορεντίνα-Μπολόνια 0-0

Τζένοα-Λάτσιο 1-1

(58' Ντέστρο - 15' πεν. Ιμόμπιλε)

Πάρμα-Τορίνο 0-3

(8' Σίνγκο, 88' Ιτσο, 90'+ Γκόγιακ)

Ρόμα-Σαμπντόρια 1-0

(73' Ντζέκο)

Σπέτσια-Βερόνα 0-1

(75' Τζακάνι)

Μπενεβέντο-Μίλαν 0-2

(15' Κεσί, 49' Λεάο)

Γιουβέντους-Ουντινέζε 3-1

(31΄, 70΄ Ρονάλντο, 50΄ Κιέζα, 90΄+4 Ντιμπάλα - 90΄ Ζέγκελαρ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

Μίλαν 37

Ίντερ 36

Ρόμα 30

Νάπολι 28 -14αγ.

Γιουβέντους 27 -14αγ.

Σασουόλο 26

Αταλάντα 25 -14αγ.

Βερόνα 23

Λάτσιο 22

Μπενεβέντο 18

Σαμπντόρια 17

Μπολόνια 16

Ουντινέζε 15 -14αγ.

Φιορεντίνα 15

Κάλιαρι 14

Πάρμα 12

Τορίνο 11

Σπέτσια 11

Τζένοα 11

Κροτόνε 9