Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ξεκινά το πλάνο για 5000 εμβολιασμούς την ημέρα - ποιοι έχουν σειρά

Προστίθενται 42 νέα νοσοκομεία στα εννέα που ήδη πραγματοποιούν εμβολιασμούς. Ποιοι εμβολιάζονται σταδιακά από σήμερα.

Αρχίζει σήμερα ο εμβολιασμός των υγειονομικών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, ο οποίος και θα γίνει σε τρεις φάσεις. Σήμερα προστίθενται 42 νέα νοσοκομεία στα 9 νοσοκομεία που ήδη πραγματοποιούν εμβολιασμούς - δυναμικότητα που θα επιτρέψει περισσότερους από 5.000 εμβολιασμούς υγειονομικών καθημερινά. Στις 8 Ιανουαρίου θα προστεθούν επιπλέον 55 νοσοκομεία και έως τις 12 του μήνα θα ολοκληρωθεί ο εφοδιασμός σε 19 Νοσοκομεία που βρίσκονται στη νησιωτική χώρα.

Σταδιακά στα νοσοκομεία του ΕΣΥ θα προστίθενται τα στρατιωτικά νοσοκομεία (σήμερα 5), ενώ θα αρχίσει και ο εμβολιασμός των υγειονομικών του ιδιωτικού τομέα. Επίσης, σήμερα ξεκινά ο εμβολιασμός των πολιτών που διαμένουν και εργάζονται στους οίκους ευγηρίας από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ. Ο εμβολιασμός της ομάδας αυτής θα ολοκληρωθεί έως τις 20 Ιανουαρίου. Η εκτίμηση, δε, με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής είναι ότι μέχρι τις 20 Ιανουαρίου θα εμβολιαστούν περισσότερα από 100.000 άτομα.

Όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, «η σταδιακή ένταξη των Νοσοκομείων στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, διασφαλίζει την καλύτερη προετοιμασία του συστήματος, τόσο στον ασφαλή εφοδιασμό, όσο και στην εκπαίδευση του προσωπικού στα ψηφιακά εργαλεία που για πρώτη φορά χρησιμοποιούνται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και σε όλα τα στάδια διαχείρισης του εμβολίου από την αποθήκευση και διανομή του, έως τη διενέργεια των εμβολιασμών».

Αφού σημείωσε ότι η τακτική της σταδιακής έναρξης των εμβολιασμών ακολουθείται από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τόνισε ότι οι εμβολιασμοί συνεχίζονται χωρίς διακοπή και με βάση τον προγραμματισμό της επιχείρησης «Ελευθερία» όπως έχει ανακοινωθεί, γνωστοποιώντας ότι από τις 27 Δεκεμβρίου έως και χθες το μεσημέρι είχαν γίνει 3.779 εμβολιασμοί.