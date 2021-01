Κοινωνία

Φωτιά σε εστιατόριο στου Ψυρρή (εικόνες)

Πώς και από πού ξεκίνησε η φωτιά. Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, που είδε την επιχείρησή του να γίνεται καπνός.

Στις φλόγες τυλίχθηκε τα ξημερώματα ένα εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας, πιθανότατα από βραχυκύκλωμα.

Πρόκειται για επιχείρηση, επί της οδού Αισχύλου, στου Ψυρρή, το οποίο δεν λειτουργούσε τους τελευταίους μήνες, λόγω των μέτρων για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού. Το εστιατόριο, μάλιστα, δεν λειτουργούσε ούτε με delivery.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με έξι οχήματα. Η φωτιά μετά από ώρες τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς να απειληθούν διπλανά κτίρια.

Ο ιδιοκτήτης μίλησε στον ΑΝΤ1 και συγκλονισμένος ανέφερε ότι εκτός από την οικονομική πίεση που έχει λόγω του ότι επιχείρησή του είναι κλειστή, έχει να διαχειριστεί και την καταστροφή της επιχείρησής του, καθώς δεν είχε ασφάλεια πυρός.