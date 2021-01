Κοινωνία

Διαρκής Ιερά Σύνοδος: συνεδριάζει για τις κλειστές εκκλησίες

Η σύγκληση της Ιεράς Συνόδου αποφασίστηκε αμέσως μετά τις ανακοινώσεις για αυστηροποίηση των μέτρων για την πρόληψη της διασποράς του κορονοϊού.

Συνέρχεται μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 11:00 το πρωί, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος. Η σύγκληση της Ιεράς Συνόδου αποφασίστηκε αμέσως μετά τις ανακοινώσεις για αυστηροποίηση των μέτρων για την πρόληψη της διασποράς του κορονοϊού, στα οποία εντάσσεται η λειτουργία των Ιερών Ναών κατά την ημέρα των Θεοφανίων.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ χθες και θα διαρκέσουν έως τις 11 Ιανουαρίου, οι εκκλησίες θα παραμείνουν κλειστές για τους πιστούς και δεν θα γίνει την ημέρα των Θεοφανείων Αγιασμός των υδάτων σε εξωτερικούς χώρους.

Η λειτουργία των Θεοφανίων θα πραγματοποιηθεί εσωτερικά από τους ιερείς, ενώ μετά τις 11 Ιανουαρίου θα επιτρέπεται ξανά η παρουσία πιστών για τις Κυριακάτικες λειτουργίες με τους κανόνες που ίσχυαν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.