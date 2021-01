Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: με αργούς ρυθμούς ο εμβολιασμός (βίντεο)

Προβληματισμένος ο Πρόεδρος του ΠΙΣ για τον ρυθμό με τον οποίο γίνονται τα εμβόλια. Τι είπε για τα σχολεία και τα κρούσματα του μεταλλαγμένου στελέχους του κορονοϊού στην Ελλάδα.