Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: θετική γυναίκα που γύρισε από το Ντουμπάι

Πρώτο κρούσμα μεταξύ όσων γύρισαν από το Ντουμπάι, μετά την πολυσυζητημένη Πρωτοχρονιά στο Εμιράτο. Πόσα τεστ έγιναν στο αεροδρόμιο.

Το πρώτο κρούσμα κορονοϊού, ανάμεσα στους αφιχθέντες από το Ντουμπάι, είναι γεγονός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που επικαλείται η εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα", πρόκειται για μία γυναίκα, η οποία πέρασε την Πρωτοχρονιά στο πολυσυζητημένο Εμιράτο.

Η γυναίκα, κατά την άφιξή της στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, υποβλήθηκε σε rapid test, το οποίο έδειξε ότι η ίδια νοσεί από Covid-19. Έτσι βρίσκεται πλέον υπό κατ΄οίκον περιορισμό, όπως προβλέπεται.

Με εντολή του Νίκου Χαρδαλιά πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο συνολικά 207 rapid σε επιβάτες που έφτασαν στην Αθήνα με πτήσεις από το Ντουμπάι.

Η αραβική χώρα θεωρείται covid free, παρότι καθημερινά ανακοινώνει πάνω από 1.500 νέα κρούσματα κορονοϊού, ωστόσο δεν ισχύουν τα μέτρα lockdown, τα μαγαζιά εστίασης λειτουργούν και τα πάρτι τις γιορτινές μέρες χτύπησαν "κόκκινο".