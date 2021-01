Αθλητικά

Μπαρτσελόνα: “λύτρωση” με Ντε Γιόνγκ

Οι Καταλανοί προσπαθούν να συνέλθουν από την αγωνιστική κρίση και κατάφεραν να πάρουν ένα πολύ δύσκολο εκτός έδρας τρίποντο.

Ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε στην ενδεκάδα της Μπαρτσελόνα και οι Καταλανοί νίκησαν, έστω κι αν το μοναδικό γκολ στον αγώνα του «Ελ Αλκοράθ», κόντρα στην Ουέσκα, δεν είχε για σκόρερ τον «ψύλλο».

Ο ηγέτης των «μπλαουγκράνα» ήταν όμως ο δημιουργός, καθώς έδωσε την ασίστ στον Φρένκι Ντε Γιονγκ, που έγραψε την ιστορία της αναμέτρησης σημειώνοντας το 0-1 για τους φιλοξενούμενους, που τους επέτρεψε να φτάσουν στο -10 από την πρωτοπόρο Ατλέτικο Μαδρίτης, με τους «ροχιμπλάνκος» να έχουν πάντως παιχνίδι λιγότερο.