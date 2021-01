Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Σκωτία: ολοταχώς για νέο lockdown ως την άνοιξη

Όπως στη Βρετανία, έτσι και στη Σκωτία, τα κρούσματα παραμένουν στο υψηλότερο σημείο από την έναρξη της πανδημίας. Ο ρόλος που έπαιξε το μεταλλαγμένο στέλεχος.

Η Σκωτία αναμένεται να εισέλθει πρακτικά σε νέο lockdown, το οποίο θα διαρκέσει ως την άνοιξη, γράφει σήμερα η εφημερίδα The Times.

Η επικεφαλής της κυβέρνησης της επαρχίας Νίκολα Στέρτζον έχει συγκαλέσει συνεδρίαση του υπουργικού της συμβουλίου για να εξεταστεί η λήψη περαιτέρω μέτρων για να περιοριστεί η εξάπλωση του νέου κορονοϊού και ζήτησε να συγκληθεί το σκωτσέζικο κοινοβούλιο.

Κατά τις πληροφορίες των Τάιμς, η επανεκκίνηση της λειτουργίας των σχολείων θα αναβληθεί πέραν της 18ης Ιανουαρίου.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον εκτίμησε χθες ότι ίσως χρειαστεί να επιβληθούν αυστηρότερα μέτρα, καθώς τα κρούσματα του νέου κορονοϊού συνεχίζουν να αυξάνονται.

Ωστόσο ο Τζόνσον διαμορφώνει την πολιτική υγείας για την Αγγλία, ενώ οι κανονισμοί στη Σκοτία, στη Βόρεια Ιρλανδία και στην Ουαλία ορίζονται από τις τοπικές αρχές.

Τα κρούσματα του νέου κορονοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν στα υψηλότερα επίπεδα αφότου εκδηλώθηκε η πανδημία, κάτι που εν μέρει αποδίδεται σε μια νέα παραλλαγή του, που θεωρείται πιο μολυσματική.

Η χώρα κατέγραψε 54.990 μολύνσεις από τον SARS-CoV-2 χθες Κυριακή.

Οι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 έχουν ξεπεράσει τους 75.000 σε όλη την επικράτεια, κατά τα επίσημα δεδομένα.