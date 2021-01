Οικονομία

Επιδότηση αγοράς θερμαντικών σωμάτων: ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

Αναλυτικά οι επιλέξιμοι ΚΑΔ για ενίσχυση. Τι προβλέπει η δράση. Ποιο το μέγιστο ποσό επιχορήγησης, ανά χώρο εστίασης.

Από σήμερα 4 Ιανουαρίου ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης προκειμένου να προμηθευτούν θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου.

Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και η δράση του ΕΣΠΑ προβλέπει την ενίσχυση όλων των επιχειρήσεων εστίασης για την αγορά μίας θερμαντικής συσκευής ανά 10 τετραγωνικά μέτρα νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και έως 100 ευρώ εκάστη (χωρίς ΦΠΑ).

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης, ανά χώρο εστίασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ. Καλύπτονται αναδρομικά, αγορές από 1η Φεβρουαρίου 2020, με την υποβολή των απαιτούμενων παραστατικών.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ για ενίσχυση είναι οι:

- 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης. Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10

- 56.29.20: Υπηρεσίες καντίνας. Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20

- 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών. Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30.