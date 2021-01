Υγεία - Περιβάλλον

Βασιλακόπουλος στον ΑΝΤ1: τίποτα δεν μπορεί να ανοίξει με ασφάλεια εν μέσω πανδημίας (βίντεο)

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας, μιλώντας για το άνοιγμα των σχολείων, είπε πως θα ήταν καλύτερα να περιμένουμε την αποτύπωση των επιδημιολογικών δεδομένων τις επόμενες μέρες.