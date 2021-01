Πολιτική

Ανασχηματισμός: Στις 12:00 οι ανακοινώσεις για τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης

Ποιοι εμφανίζονται αμετακίνητοι, ποιοι φεύγουν και ποια ενδέχεται να είναι τα νέα πρόσωπα.

Στις 12:00, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, θα πραγματοποιηθούν οι ανακοινώσεις για τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης.





Μετά από συνεχείς συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Μητσοτάκης μελέτησε προσεχτικά το «αποτύπωμα» του κάθε υπουργού, αλλά και τη συμπεριφορά εξωκοινοβουλευτικών προσώπων τα οποία εμπιστεύτηκε και κατέληξε στο νέο κυβερνητικό σχήμα.

Ο ανασχηματισμός αναμένεται να είναι δομικός με μετακινήσεις υπουργών σε άλλα χαρτοφυλάκια και είσοδο νέω προσώπων στο κυβερνητικό σχήμα. Όσον αφορά στη βασική δομή, αυτή δεν αναμένεται να έχει πολλές αλλαγές. Παράλληλα, αναμένεται και αναβάθμιση κάποιων υφυπουργών, μετά τη συνεισφορά τους κατά τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Αλλαγές αναμένεται να γίνουν και στο Μέγαρο Μαξίμου με μετακινήσεις «επιτελικών στελεχών» σε υπουργεία. Ενίσχυση αναμένεται να υπάρξει και στο υπουργείο Εξωτερικών, καθώς όλα δείχνουν πως και η νέα χρονιά θα είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη στα εθνικά θέματα. Τέλος, αλλαγές ακούγεται ότι θα υπάρξουν και στο επικοινωνιακό επιτελείο με πιθανή μετακίνηση σε υπουργείο του νυν κυβερνητικού εκπροσώπου, Στέλιου Πέτσα. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης αναμένεται να αναλάβει το υπουργείο Εσωτερικών με αναπληρωτή υπουργό τον Στέλιο Πέτσα. Στο υπουργείο Εργασίας μετακινείται ο Κωστής Χατζηδάκης, ενώ στο υπουργείο Ενέργειας θα βρεθεί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας. Το υπουργείο Γεωργίας αναμένεται να αναλάβει ένα νέο πρόσωπο και συγκεκριμένα ο Σπήλιος Λιβανός, ενώ ο μέχρι τώρα υφυπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος από το υπουργείο Εσωτερικών μετακινείται στο Μαξίμου. Τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γρηγόρη Ζαριφόπουλο πιθανότατα θα διαδεχθεί ο Γεώργιος Δημοσθένη Στύλιος, βουλευτής Άρτας. Τη θέση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου αναμένεται να αναλάβει ο Χρήστος Ταραντίλης, ενώ η Αριστοτελία Πελώνη αναλαμβάνει το επικοινωνιακό κομμάτι των εμβολιασμών. Αμετακίνητοι εμφανίζονται πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος θα έχει μαζί του ως υφυπουργό τη Σοφία Ζαχαράκη. Εκτός κυβέρνηση αναμένεται ότι θα μείνουν οι κ.κ Θεοδωρικάκος και Βρούτσης. Στο τραπέζι έχουν πέσει και τα ονόματα των διεθνολόγων, Άγγελου Συρίγου, Δημήτρη Καιρίδη και Τάσου Χατζηβασιλείου. Ο πρώτος μάλιστα φαίνεται ότι θα αναλάβει τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών ή αυτή του αναπληρωτή υπουργού Μετανάστευσης.