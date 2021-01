Πολιτική

Ανασχηματισμός: η ανακοίνωση της νέας κυβέρνησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια πρόσωπα τίθενται εκτός κυβερνητικού σχήματος, ποια αναβαθμίζονται, ποιοι υπουργοί μετακινούνται και ποιες ειναι οι είσοδοι στο κυβερνητικό σχήμα.