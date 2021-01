Life

Οι “Άγριες Μέλισσες” έρχονται με νέα επεισόδια (εικόνες)

Καταιγιστικές εξελίξεις και δυνατή πλοκή στα νέα επεισόδια της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1 που επιστρέφει στους δέκτες μας.

Οι «Άγριες Μέλισσες», που έχουν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, επιστρέφουν με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν γι’ άλλη μια φορά με τις συγκλονιστικές ερμηνείες, τις καταιγιστικές εξελίξεις, και τη δυνατή πλοκή τους…

Δευτέρα 4 Ιανουαρίου

Επεισόδιο 68

Ήρθε η ώρα ο Βόσκαρης να τηρήσει τη συμφωνία του με τον Δούκα και να τελειώσει μια για πάντα με την Ελένη; Θα καταφέρει η Ελένη να ξεφύγει από τα χέρια του; Ο Προύσαλης, ο Λάμπρος και η Δρόσω προσπαθούν να την βρουν αλλά έχει εξαφανιστεί. Όλων οι υποψίες πέφτουν στον Βόσκαρη. Ο Μπάμπης μαθαίνει από την Ασημίνα την αλήθεια για το παιδί και θέλει να τη βοηθήσει, παρά τις αντιρρήσεις της. Θα δεχτεί, όμως, μια απρόσμενη επίσκεψη. Ο Κωνσταντής είναι αποφασισμένος να χωρίσει τη Δόμνα ενώ η Δρόσω δεν του αφήνει ελπίδες. Ο Μελέτης προσπαθεί, παρά τις παρακλήσεις της Ανέτ, να επιβεβαιώσει πως ο Σωκράτης είναι ο πατέρας του, αλλά εκείνος συνεχίζει να το αμφισβητεί. Η Πηνελόπη ετοιμάζεται για τον γάμο της με τον Γραμματικό. Όλοι θα είναι δίπλα της εκτός από τον πατέρα της. Τελικά, θα αλλάξει γνώμη ο Δούκας;

Τρίτη 5 Ιανουαρίου

Επεισόδιο 69

Ο Λάμπρος μαθαίνει όλη την αλήθεια για τα βασανιστήρια που υπέστη η Ελένη από τον Βόσκαρη. Θα πάρει τον νόμο στα χέρια του; Ο Μπάμπης βρίσκεται αντιμέτωπος με το αδίστακτο πρόσωπο του Νικηφόρου, που είναι αποφασισμένος να κρατήσει τη γυναίκα του, με κάθε τρόπο, ενώ η παρουσία του Δούκα στον γάμο της Πηνελόπης θα φέρει αναταράξεις. Το ίδιο βράδυ, το Διαφάνι υποδέχεται το 1966. Στο σπίτι του Τόλλια, ο Άγγελος θα ξεσπαθώσει εναντίον του Βόσκαρη, προκαλώντας προβλήματα στον επικείμενο γάμο του με τη Σοφούλα. Και ενώ ένας νέος παράνομος έρωτας κινδυνεύει ν’ αποκαλυφθεί, προτού καν αρχίσει, κοντά στο Διαφάνι θα βρεθεί το πτώμα ενός άντρα, που θα βάλει σε καινούριες περιπέτειες το χωριό.

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου

Επεισόδιο 70

Ο Κωνσταντής είναι ερωτευμένος με τη Δρόσω και είναι αποφασισμένος να είναι μαζί της. Ακόμα κι όταν έρχεται ο Σωκράτης με τη Δόμνα για να λογαριαστούν δεν κάνει πίσω στον χωρισμό. Ο Σωκράτης, όμως, δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη και αποφασίζει να του δώσει ένα γερό μάθημα. Ο Άγγελος μετανιωμένος για τον τρόπο που φέρθηκε στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, στο σπίτι του Τόλλια, προσπαθεί να επανορθώσει, αλλά η Σοφούλα δείχνει επηρεασμένη από το φλερτ του Βόσκαρη. Ο Νέστορας αναγκάζεται να πάει στο τμήμα καθώς ο Νικολαΐδης, από την Ασφάλεια Βόλου, τον ανακρίνει για τον Μπεκιάρη. Μαζί με τον Προύσαλη, καταλαβαίνουν πως σφίγγει ο κλοιός γύρω τους. Η Ασημίνα βλέπει την αλλαγή στη συμπεριφορά του Νικηφόρου και προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Η ξαφνική προθυμία του να επισκεφτούν το σπίτι του Κυριάκου και της Ουρανίας θα τη γεμίσει υποψίες. Τι θα κάνει ο Μπάμπης όταν θα βρεθεί μπροστά τους; Η Δρόσω ανακαλύπτει πως έχει αισθήματα για τον Κωνσταντή. Μια απρόσμενη επίσκεψη, όμως, από το παρελθόν της, θα ανατρέψει τα δεδομένα!

Πέμπτη 7 Ιανουαρίου

Επεισόδιο 71

Για ποιο λόγο ήρθε ο Τάκης στο Διαφάνι; Η πρότασή του στη Δρόσω θα τη βάλει σε μεγάλο δίλημμα. Θα φύγουν μαζί και μάλιστα όχι μόνοι τους από το Διαφάνι; Η Ασημίνα προσπαθεί να καταλάβει την περίεργη συμπεριφορά του Νικηφόρου ενώ ο Μπάμπης αρνείται να τη δεχτεί κι αυτό τη βάζει σε μεγαλύτερες υποψίες. Ο Δούκας, έχοντας μάθει για τις χασισοφυτείες από τον Θέμελη, προσπαθεί να πείσει τον Κωνσταντή και τον Μελέτη να σταματήσουν, αλλά και οι δύο είναι ανένδοτοι. Ο Βόσκαρης με τον Νικολαΐδη ανακρίνουν τον Νέστορα και ο Βόσκαρης θα μπλέξει στην υπόθεση ένα ακόμα πρόσωπο, υπεράνω υποψίας, ως συνεργό του Κυπραίου. Ο Νικηφόρος βάζει σ’ εφαρμογή το σχέδιό του για να διαλύσει τον Συνεταιρισμό και ο Φανούρης βρίσκεται υπόλογος για τα λεφτά που χάθηκαν από το ταμείο τους.





