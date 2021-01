Κοινωνία

Αγωνία για το νήπιο που έπεσε από μπαλκόνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μικρή έπαιζε στο διαμέρισμα μαζί με τη δίδυμη αδελφή της και κανείς δεν μπορεί ακόμη να εξηγήσει πώς έγινε το κακό. Ποια η κατάστασή της. Τι έσωσε τη ζωή της.

Σε κρίσιμη κατάσταση, στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, παραμένει το 3,5 ετών κοριτσάκι που έπεσε, το βράδυ της Κυριακής, από μπαλκόνι τρίτου ορόφου, στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης.

Οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες, το άτυχο παιδί βρέθηκε στο κενό, παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η μικρή έπαιζε στο διαμέρισμα μαζί με τη δίδυμη αδελφή της και κανείς δεν μπορεί ακόμη να εξηγήσει πώς έγινε το κακό. Οι γονείς μάλιστα είχαν φροντίσει να τοποθετήσουν προστατευτικό δίχτυ στα κάγκελα του μπαλκονιού.

Αυτό που έσωσε τη ζωή του ήταν το χτύπημα που δέχθηκε στο κάγκελο του δεύτερου ορόφου, το οποίο μείωσε την ταχύτατα της πτώσης του που θα μπορούσε να αποβεί μοιραία.

Η μικρή νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παίδων, στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.