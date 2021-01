Υγεία - Περιβάλλον

Γεωργαντάς: μετά τις 20 Ιανουαρίου ο μαζικός εμβολιασμός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο το προνόμιο όσων εγγραφούν στο σύστημα της άυλης συνταγογράφησης. Τι συμβαίνει με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στον εμβολιασμό των υγειονομικών.

Μετά τις 20 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει ο μαζικός εμβολιασμός ενώ στις 15 θα ανοίξουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες ώστε να μπορούν να συμμετέχουν, δήλωσε ο υφυπουργός Ψηφιακης Διακυβερνησης αρμόδιος για θέματα απλούστευσης διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς. Μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6 τόνισε όμως, ότι οι πολίτες μπορούν να εγγραφούν, έως τότε, στην άυλη συνταγογράφηση.

Όπως εξήγησε, από το σύστημα της άυλης συνταγογράφησης, υπάρχει το προνόμιο να τους έρθει αυτομάτως ένα γραπτό μήνυμα στο κινητό από το 13034, ενημερώνοντας τους πολίτες σε ποιο κέντρο και πότε θα μπορεί να κάνει το εμβόλιο. Το σύστημα μάλιστα, γνωρίζει και τη διεύθυνση των πολιτών και έτσι θα μπορεί να ενημερώνει για τα κατά τόπους εμβολιαστικά κέντρα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στον εμβολιασμό στους υγειονομικούς, τόνισε ότι κάθε νοσοκομείο έχει την κατάσταση του προσωπικού, ξεκαθαρίζοντας ότι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν εμπλέκεται. «Το υπουργείο Υγείας εποπτεύει τη διαδικασία, εμείς ερχόμαστε μετά τις 15 του μήνα», σχολίασε χαρακτηριστικά.