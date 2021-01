Κόσμος

Αυστραλία: πυρκαγιά απειλεί ανθρώπινες ζωές και σπίτια

Εκρηκτικό κοκτέιλ από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους.

Φωτογραφία αρχείου

Μια εκτός ελέγχου πυρκαγιά απειλούσε σήμερα “ζωές και κατοικίες” κοντά στο Περθ, πόλη που βρίσκεται στις δυτικές ακτές της Αυστραλίας.

Οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους πολλών προαστίων στο νότιο Περθ να είναι σε εγρήγορση, την ώρα που περίπου 150 πυροσβέστες μάχονται κατά της πυρκαγιάς, η οποία από το Σάββατο έχει καταστρέψει περισσότερα 2.300 στρέμματα.

Αν και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν μειώσει το επίπεδο συναγερμού, έχουν επισημάνει ότι η πυρκαγιά εξακολουθεί να αποτελεί “πιθανή απειλή για ζωές και κατοικίες”, εξαιτίας κυρίως των συνεχώς μεταβαλλόμενων μετεωρολογικών συνθηκών.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό πώς ξέσπασε η πυρκαγιά.

Οι επικίνδυνοι και δύσοσμοι καπνοί που δημιουργήθηκαν όταν η πυρκαγιά έφτασε σε χωματερή αποτελούν επίσης λόγο ανησυχίας και ώθησαν τις αρχές να καλέσουν τους κατοίκους της περιοχής να μείνουν στα σπίτια τους.

Πολλοί δρόμοι έχουν κλείσει και δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην πληγείσα περιοχή.

Αυτή την εβδομάδα αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες, έως και 40 βαθμοί Κελσίου, στην πρωτεύουσα της Δυτικής Αυστραλίας, όπως και ισχυροί άνεμοι.

Πέρυσι αυτή η πολιτεία της Αυστραλίας είχε γλιτώσει από τις καταστροφικές πυρκαγιές που είχαν πλήξει τις δύο πιο πολυπληθείς περιοχές της χώρας, τη Νέα Νότια Ουαλία και τη Βικτόρια.

Οι πυρκαγιές αυτές είχαν καταστρέψει επιφάνεια ίση με της Μεγάλης Βρετανίας και είχαν προκαλέσει τον θάνατο 33 ανθρώπων, αλλά και εκατομμυρίων ζώων.