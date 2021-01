Οικονομία

Σπήλιος Λιβανός: ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ποιος είναι ο διάδοχος του Μάκη Βορίδη, που αναλαμβάνει το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο.

Το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέλαβε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας με τη Νέα Δημοκρατία, Σπήλιος Λιβανός στο νέο κυβερνητικό σχήμα, όπως αυτό ανακοινώθηκε μετά τις αλλαγές που έγιναν λόγω του ανασχηματισμού.



Ο Σπήλιος Λιβανός, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Είναι γιος του πρώην υπουργού Διονύση Λιβανού και της Αλίκης Κυριακίδου. Σπούδασε Οικονομικά και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Άμχερσττης Μασαχουσέτης των Η.Π.Α. και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ, στις Διεθνείς Σχέσεις και στη Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση.

Εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια στην Ελλάδα ως στέλεχος επιχειρήσεων και το 1998 δημιούργησα και έκτοτε λειτουργώ την εταιρεία κατασκευής και διαχείρισης ακινήτων «ΔΙΩΝ Α.Ε.» και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο Βέλγιο.



Στις εκλογές του 2007 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής. Το 2013, ο τότε πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς του ανέθεσε τη θέση του Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του κόμματος. Από το 2016 είναι Πρόεδρος του ΔΣ της πνευματικής εστίας Παναγιώτη Κανελλόπουλου (ΕΦΠΚ).

Μόλις ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, τάχθηκε στο πλευρό του. Μετά την εκλογή του, του ανέθεσε τη θέση του Συμβούλου του για θέματα Επιχειρηματικότητας.



Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 εκλέχτηκε Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και από τότε ορίστηκα Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΝΔ.