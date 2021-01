Πολιτισμός

Νικόλας Γιατρομανωλάκης: ο πρώτος ανοιχτά γκέι υπουργός στην Ελλάδα

Ποιος είναι ο νέος υφυπουργός που αναλαμβάνει τα θέματα σύγχρονου Πολιτισμού. Το πλούσιο βιογραφικό του και η δήλωση της γκέι ταυτότητάς του στο διαδίκτυο.

Ένα από τα νέα ονόματα που μπαίνουν στο κυβερνητικό σχήμα, που ανακοινώθηκε σήμερα, είναι αυτό του Νικόλα Γατρομανωλάκη, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη υφυπουργού, αρμόδιου για θέμα σύγχρονου Πολιτισμού. Ήταν Γενικός Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και έχει πλούσιο βιογραφικό.

Έχει δηλώσει ανοιχτά την γκέι ταυτότητά του με ανάρτησή του στο Facebook, τονίζοντας ότι κάποια χρόνια μετά, μοιράστηκε με ανθρώπους που είναι στην πολιτική την επιθυμία του να ασχοληθεί ενεργά με το χώρο και ζήτησε τη γνώμη και τη συμβουλή τους. "Μου απάντησαν ότι θα ήμουν πολύ καλός αλλά προφανώς θα έπρεπε να περιοριστώ σε συμβουλευτικούς ρόλους στο παρασκήνιο. «Σε φαντάζεσαι να μπαίνεις μέσα στα καφενεία να μιλάς με τον κόσμο;» είχαν αναρωτηθεί φωναχτά και συνέχισαν λέγοντας «Εδώ είναι Ελλάδα»" έγραψε χαρακτηριστικά κάνοντας αναφορά στην σεξουαλική του ταυτότητα.

Ο Νικόλας Γιατρομανωλάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών & Διεθνών Σχέσεων από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημόσια Πολιτική (MPP) από το John F. Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου Harvard.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Harvard έλαβε υποτροφίες από το κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, το Πρόγραμμα Κόκκαλη και το Harvard Hellenic Foundation. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών στο Πάντειο έλαβε υποτροφία επίδοσης από το ΙΚΥ. To 2013 επελέγη ως Marshall Memorial Fellow.

Επαγγελματική δραστηριότητα

Από το 2017 κατέχει τη θέση του Διευθυντή Marketing & Επικοινωνίας του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως διευθυντικό στέλεχος σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως η Microsoft, η V+O Communication, η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά και ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha, σε επιστημονικούς και ακαδημαϊκους φορείς όπως το Πανεπιστήμιο Harvard και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), καθώς και ως ανεξάρτητος σύμβουλος στρατηγικής, εταιρικών υποθέσεων και επικοινωνίας. Η δουλειά του έχει βραβευθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πολιτική δραστηριότητα

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Ποταμιού, ήταν επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος για τις Ευρωεκλογές το 2014, ενώ στις βουλευτικές εκλογές τον Ιανουάριο του 2015 κατετάγη δεύτερος σε σταυρούς στην εκλογική περιφέρεια της Α’ Αθηνών.

Διετέλεσε υπεύθυνος των τομέων Ναυτιλίας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, καθώς και μέλος της ομάδας Πολιτικού Σχεδιασμού, ενώ εξελέγη μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής του κόμματος (2014-15). Αποχώρησε από το κόμμα το 2016.

Κοινωνική δραστηριότητα

Έχει δραστηριοποιηθεί στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ειδικότερα των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ+ ατόμων. Έχει συνεργαστεί με οργανισμούς που προάγουν την σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών, όπως η ΕΛΕΠΑΠ και το Περιβολάκι. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει εθελοντικά σε κοινωνικές επιχειρήσεις και πρωτοβουλίες όπως το Refergon και το Social Fashion Factory. Το 2019 εξελέγη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Harvard Club of Greece.

Ερευνητική δραστηριότητα

Μεταξύ άλλων, έχει επιμεληθεί την έκδοση New Approaches to Balkan Studies, ed. Dimtris Keridis, Ellen Elias Bursac and Nicholas Yatromanolakis (Dulles, VA: Brassey’s 2003) και έχει συμμετάσχει στην έκδοση Global Competitiveness Report 2001 του World Economic Forum. Ήταν ο επιστημονικός επιμελητής της ελληνικής έκδοσης του NATO Handbook, και ο επιμελητής των μονογραφιών και εκδόσεων του ΕΛΙΑΜΕΠ την περίοδο 1996-98.