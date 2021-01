Οικονομία

Μαρία Συρεγγέλα: νέα υφυπουργός Εργασίας για το Δημογραφικό

Αναβάθμιση μέσω ανασχηματισμού, με ανάθεση ευθυνών για την αντιμετώπιση κρίσιμων θεμάτων για την χώρα, που αφορούν την οικογένεια.

Την θέση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιας για την δημογραφική πολιτική και την οικογένεια, αναλαμβάνει μετά τον ανασχηματισμό, η Μαρία Συρεγγέλα, μέχρι σήμερα Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, αρμόδια για την οικογενειακή πολιτική και την ισότητα των δύο φύλων.

Ποια είναι η Μαρία Συρεγγέλα

Αντιπρόεδρος των Γυναικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPPWomen).

Απόφοιτη της Φιλοσοφικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών για Στελέχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διπλωματική εργασία στην Πολιτική και Στρατηγική της Νέας Δημόσιας Διοίκησης (New Public Management).

Έχει υπηρετήσει σε νευραλγικές θέσεις, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα με ειδίκευση, κυρίως, σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού.

Διετέλεσε αντιπρόεδρος του YEPP (Νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος), από το 2001 έως το 2005 και εκπρόσωπος του YEPP στο Western Balkan Democracy Initiative και στο Southeastern European Forum, την ίδια περίοδο.

Υπήρξε μέλος του Ε.Γ. της ΟΝΝΕΔ, ως υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων, από το 2001-2004 και στην Κ.Ε. από το 1998-2005.

Yποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στις Ευρωεκλογές του 2004.

Διετέλεσε αντιπρόεδρος του ΚΕΘΙ (Κέντρο Ερευνών Θεμάτων Ισότητας) από το 2013 έως και τον Μάρτιο του 2015.

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά και Τούρκικα.

Είναι παντρεμένη με τον Φώτη Κυριακόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό και μητέρα δύο παιδιών, του Βασίλη και του Κωνσταντίνου.