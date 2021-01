Πολιτική

Γιώργος Κώτσηρας: ο νέος υφυπουργός Δικαιοσύνης

Ο 36χρονος βουλευτής της ΝΔ και δικηγόρος θα έχει ως αρμοδιότητα θέματα διεθνούς συνεργασίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Γιώργος Κώτσηρας αναλαμβάνει τη θέση του υφυπουργού Δικαιοσύνης στη νέα κυβέρνηση, με αρμοδιότητα θέματα διεθνούς συνεργασίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ο 36χρονος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι δικηγόρος στο επάγγελμα.

Ο κ. Κώτσηρας έχει σπουδές στη Νομική Σχολή Αθηνών (2006) με Μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (2007), έχει και Μεταπτυχιακό στο Διοικητικό Δίκαιο & την Τοπική Αυτοδιοίκηση (2008) αλλά και είναι αριστούχος διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Αθηνών

Για πρώτη φορά εξελέγη βουλευτής Δυτικής Αττικής στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019,

Ο κ. Κώτσηρας είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του ανθρώπου, μέλος της Υποεπιτροπής για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία, μέλος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος (για την Συνταγματική Αναθεώρηση του 2019), μέλος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεσθεί από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του,

Ο βουλευτής της ΝΔ είναι αντιπρόεδρος της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Γαλλίας της Βουλής και μέλος της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Σερβίας της Βουλής.