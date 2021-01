Υγεία - Περιβάλλον

Γεννηματά για εμβόλιο: συμμετοχή όλων - απομονώστε τις ανεύθυνες φωνές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Με το εμβόλιο η ελπίδα επιστρέφει. Είναι ένα δώρο της επιστήμης στον άνθρωπο» δήλωσε η κ. Γεννηματά αμέσως μετά τον εμβολιασμό της.

Με τον εμβολιασμό και της προέδρου του ΚΙΝΑΛ, Φώφης Γεννηματά σήμερα το πρωί στον Ευαγγελισμό, με το εμβόλιο κατά του COVID – 19, έκλεισε ο κύκλος των εμβολιασμών των πολιτικών αρχηγών. Την κ. Γεννηματά υποδέχτηκε στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας ο οποίος και την συνόδευσε στο χώρο όπου γίνονται οι εμβολιασμοί.

«Με το εμβόλιο η ελπίδα επιστρέφει. Είναι ένα δώρο της επιστήμης στον άνθρωπο» δήλωσε η κ. Γεννηματά αμέσως μετά τον εμβολιασμό της.

«Εμβολιάστηκα σήμερα και θέλω να κάνω έκκληση σε όλους. Συμμετοχή στον εμβολιασμό. Είναι ώρα να απομονώσουμε τις ανεύθυνες φωνές. Η κυβέρνηση είναι ώρα να αφήσει την επικοινωνιακή φλυαρία και να ασχοληθεί σοβαρά έτσι ώστε να οργανώσει με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα τον εμβολιασμό των πολιτών της χώρας. Μονάχα έτσι μπορούμε να πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Όχι άλλα λάθη» συμπλήρωσε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.