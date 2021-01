Κοινωνία

Σκέρτσος: δεν υπάρχει ειλημμένη απόφαση για το άνοιγμα των σχολείων

Σύμφωνα με τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό, εξετάζεται το άνοιγμα του λιανεμπορίου, στα μέσα Ιανουαρίου.

Δεν υπάρχουν προειλημμένες ή ειλημμένες αποφάσεις για το άνοιγμα των σχολείων στις 11 Ιανουαρίου αλλά υπάρχει η πρόθεση της κυβέρνησης να ανοίξουν δήλωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Άκης Σκέρτσος.

Όπως ανέφερε σήμερα συνεδριάζει η επιτροπή των λοιμωξιολόγων για να εκτιμήσει την κατάσταση.

Πρόσθεσε ότι όταν θα υπάρχει καλή εικόνα θα γίνει εισήγηση στο Υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση για τα σχολεία.

Έκανε γνωστό παράλληλα ότι η κινητικότητα την περίοδο των Εορτών ήταν αυξημένη κατά 20%, ωστόσο παρατηρείται σταθερή μείωση σε κρούσματα κατά 70%, σε εισαγωγές στα νοσοκομεία κατά 67-70% αλλά και μείωση των θανάτων έως και 45%.

Για το λιανεμπόριο ανέφερε ότι εξετάζεται το άνοιγμα από τα μέσα Ιανουαρίου.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο ανασχηματισμός φιάσκο έγινε, το μπάχαλο με τα σχολεία παραμένει

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του για το άνοιγα των σχολείων, αναφέρεια τα εξής:

Προχθές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε το άνοιγμα όλων των βαθμίδων των σχολείων στις 11 Ιανουαρίου, χωρίς να έχει καν ερωτηθεί η Επιτροπή των ειδικών.

Μετά το σάλο και τις σφοδρές αντιδράσεις ακόμα και των επιστημόνων που άδειασαν την κυβέρνηση, σήμερα ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, κ. Σκέρτσος τα γυρνάει και μιλάει για «πρόθεση» και όχι «ειλημμένη απόφαση».

Ο ανασχηματισμός φιάσκο έγινε, το μπάχαλο ωστόσο παραμένει. Η κυβέρνηση των αχρήστων συνεχίζει να διαχειρίζεται την πανδημία χωρίς σχέδιο, έχοντας καταντήσει την Επιτροπή των ειδικών διακοσμητική και με μόνο μέλημα την επικοινωνιακή διαχείριση του χάους που έχει δημιουργήσει.

Πηγή: skai.gr