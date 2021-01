Πολιτική

Αντιπολίτευση: ανασχηματισμός με "άρωμα" εκλογών

"Ανασχηματισμός φιάσκο", υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για φθορά που επιταχύνεται κάνει λόγο το ΚΙΝΑΛ. Για προώθηση του αντιλαϊκού έργου μιλά το ΚΚΕ.

Με καυστικό τρόπο σχολιάζει η αντιπολίτευση τον ανασχηματισμό που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση, η οποία κάνει λόγο για "άρωμα εκλογών" και "σενάρια εκλογικού αιφνιδιασμού".

ΣΥΡΙΖΑ: εγκλωβισμένος στην αποτυχία του ο Μητσοτάκης

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, σε δήλωση του για τον κυβερνητικό ανασχηματισμό, δήλωσε τα εξής:

Εγκλωβισμένος στην αποτυχία του, ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε έναν ανασχηματισμό-φιάσκο. Ανίκανος για ουσιαστικές αλλαγές, προσέθεσε βουλευτές, δημιουργώντας ένα “ευέλικτο” σχήμα 59 υπουργών.

Ο ανασχηματισμός αποτελεί ένα μήνυμα σύγκρουσης με την κοινωνία. Επιβράβευσε τα εγκληματικά λάθη στη διαχείριση της πανδημίας, το χάος στα σχολεία, το μπάχαλο στον τουρισμό.

Οι ‘μουσικές καρέκλες’ και τα σχέδια για εκλογικό αιφνιδιασμό, με τον ακροδεξιό κ. Βορίδη στο Υπουργείο Εσωτερικών, που ζητούσε θεσμικά μέτρα για να μην ξανακυβερνήσει η Αριστερά, δεν μπορούν να σώσουν τον κ. Μητσοτάκη από την κοινωνική δυσαρέσκεια και τις ευθύνες του.

ΚΙΝΑΛ: Η φθορά τους επιταχύνεται

Κλίνατε επί δεξιά, είναι το μήνυμα του ανασχηματισμού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου Κινήματος Αλλαγής.

“Το δήθεν «νέο ξεκίνημα» ενισχύει την πιο δεξιά πτέρυγα της ΝΔ. Είναι άσκηση κομματικής ισορροπίας που οδηγεί σε Κυβέρνηση μαμούθ, αντί του δήθεν επιτελικού σχήματος. Οι πολίτες δεν περιμένουν τίποτε πια από αυτούς. Η φθορά τους επιταχύνεται” σχολιάζει χαρακτηριστικά το ΚΙΝΑΛ.

ΚΚΕ: “επιτάχυνση” της πολιτικής που θυσιάζει συνεχώς τις λαϊκές ανάγκες

Για “επιτάχυνση” της πολιτικής που θυσιάζει συνεχώς τις λαϊκές ανάγκες κάνει λόγο το ΚΚΕ στο σχόλιο του για τον ανασχηματισμό.

“Ο κυβερνητικός ανασχηματισμός σηματοδοτεί δύο πράγματα: αφενός την επιδίωξη για πιο αποτελεσματική προώθηση του αντιλαϊκού έργου, αφετέρου την “επικύρωση” των εγκληματικών ευθυνών στη διαχείριση κρίσιμων τομέων, επιβεβαιώνοντας ότι αυτές ήταν προϊόν συνειδητής πολιτικής επιλογής και όχι αστοχίας κάποιων υπουργών” τονίζει το ΚΚΕ και προσθέτει:

“Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σε συγκεκριμένα υπουργεία, π.χ. Εργασίας, επιλέγονται γνωστοί “άνθρωποι ειδικών αποστολών”, προκειμένου να φέρουν σε πέρας τις περαιτέρω αντιδραστικές αλλαγές σε εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Συνεπώς, δεν πρόκειται για “επανεκκίνηση”, αλλά για “επιτάχυνση” της πολιτικής που θυσιάζει συνεχώς τις λαϊκές ανάγκες, για να υπηρετήσει τις προτεραιότητες και τις στοχεύσεις του κεφαλαίου. Το συμπέρασμα αυτό θα γίνεται ολοένα και πιο φανερό, όσους επικοινωνιακούς χειρισμούς κι αν επιστρατεύσει η κυβέρνηση.

Για το λαό δεν μπορεί να υπάρχει ούτε περίοδος χάριτος, ούτε πολύ περισσότερο εμπιστοσύνη στο νέο κυβερνητικό σχήμα της ΝΔ. Αυτό που χρειάζεται είναι να δυναμώσει η λαϊκή παρέμβαση και πάλη, για να ηττηθεί η πολιτική που θυσιάζει τη ζωή και τα δικαιώματά του, ανεξαρτήτως κυβερνητικού σχήματος”.

Ελληνική Λύση: άρωμα εκλογών

“Σε μία «κυβέρνηση αρίστων», όλοι οι άριστοι χωρούν. Δια τούτο, εντός ενός υπουργείου φτιάχνεις άλλα 3-4 υφυπουργεία, για χωρέσουν άπαντες. Είναι μεν παγκόσμια πρωτοτυπία, αλλά δεν παύει να είναι «πρωτοτυπία των αρίστων»” σχολιάζει η Ελληνική Λύση και κλείνει με το παρακάτω υστερόγραφο:

“Εάν παρ’ όλα αυτά δε φτάσουν οι θέσεις, φτιάχνουμε και ένα υφυπουργείο «απλούστευσης διαδικασιών». Απλά, άριστα πράγματα, με άρωμα εκλογών”.

ΜέΡΑ25: ένας ανασχηματισμός ανάξιος λόγου

«Το "νέο ξεκίνημα" και η "συνέχιση των μεταρρυθμίσεων" που υποτίθεται σηματοδοτεί ο Ανασχηματισμός είναι απόλυτα συνεπή με την μέχρι τώρα κυβερνητική πρακτική: κάθε λέξη είναι κι ένα ψέμα» αναφέρει σε ανακοίνωσή του, υπό τον τίτλο: "Ένας ανασχηματισμός ανάξιος λόγου" το ΜέΡΑ25, σχολιάζοντας τον σημερινό ανασχηματισμό της κυβέρνησης και συνεχίζει, «Τι "νέο" έφερε ο ανασχηματισμός; Ακόμα μεγαλύτερη άλωση της Κυβέρνησης και του κράτους από κομματικά στελέχη και παρέλαση "άριστων" επιτελαρχών στην εξυπηρέτηση της παρασιτικής ολιγαρχίας». Και συμπληρώνει, μεταξύ άλλων: «Κατά τ' άλλα η "ομάδα των επιτυχιών" έμεινε στη θέση της για να συνεχίσει το θεάρεστο έργο της».