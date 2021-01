Κοινωνία

Ληστεία ΑΤΜ εντός εργοστασίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δράστες ακινητοποίησαν τον φύλακα πριν ανατινάξουν το ΑΤΜ.

Σκηνές από γκανγκστερική ταινία, διαδραματίστηκαν στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα με τέσσερις κουκουλοφόρους να απειλούν τον φύλακα και στη συνέχεια να ανατινάζουν το ΑΤΜ που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου για να πάρουν τα χρήματα.

Οι αδίστακτοι κακοποιοί δε δίστασαν να ανατινάξουν το μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών που βρίσκεται στην καρδιά του εργοστασίου μετά την 2η πύλη και αφού πρώτα ακινητοποίησαν τον φύλακα παίρνοντας και τα κινητά του τηλέφωνα.

Μάλιστα οι δράστες δεν χρησιμοποίησαν τη μέθοδο αερίου που συνηθιζόταν μέχρι τώρα, αλλά αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, όπως είχε συμβεί στο πρόσφατο χτύπημα στις Ερυθρές όπου και εκεί οι άγνωστοι δράστες ανατίναξαν το ΑΤΜ παίρνοντας μαζί τους τις κασετίνες με τα χρήματα.

Πηγή: lamiareport.gr