Αθλητικά

Παναθηναϊκός: παρελθόν ο Βόβορας

Ο Έλληνας τεχνικός χρεώθηκε την κακή εικόνα της ομάδας, με αποκορύφωμα τη χθεσινή ήττα από το Λαύριο.

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού αποτελεί ουσιαστικά ο Γιώργος Βόβορας.

Οι διοικούντες το «τριφύλλι» πήραν την απόφαση να λύσουν τη συνεργασία τους με τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος «χρεώνεται» την ευθύνη για την χθεσινή ήττα από το Λαύριο, αλλά κυρίως την εικόνα της ομάδας στα τελευταία παιχνίδια.

Σήμερα ο Έλληνας τεχνικός συναντήθηκε με τους υπευθύνους της ομάδας και αποφασίστηκε η λύση της συνεργασίας τους. Μετά την εξέλιξη αυτή, απομένει μόνο η ανακοίνωση για να επισημοποιηθεί το «διαζύγιο» ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Πλέον οι «πράσινοι» βρίσκονται σε αναζήτηση του διαδόχου του Βόβορα, ενώ ακολουθούν οι αγώνες με Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (7/1) για την Ευρωλίγκα και με ΑΕΚ για το πρωτάθλημα.