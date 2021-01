Κοινωνία

Διαρκής Ιερά Σύνοδος: “αντάρτικο” στην Κυβέρνηση για τα Θεοφάνια

Η ΔΙΣ σε έκτακτη συνεδρίαση της αποφάσισε να ανοίξει τους ναούς την ημέρα των Θεοφανίων παρά τις απαγορεύσεις της κυβέρνησης.

Την τελική κρίση να μη συναινέσει στην απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει την παρουσία πιστών στις εκκλησίες κατά την εορτή των Θεοφανίων, έλαβε σήμερα στην έκτακτη συνεδρίασή της -μέσω τηλεδιάσκεψης- η Διαρκής Ιερά Σύνοδος.

Αντιθέτως, σύμφωνα με το ανακοινωθέν που εξεδόθη, εμμένει «σε όσα συμφωνήθηκαν αρχικώς με την Πολιτεία και εντέλλεται οι Ιεροί Ναοί να παραμείνουν ανοικτοί για τη συμμετοχή των πιστών στη Θεία Λειτουργία και τον Αγιασμό των υδάτων εντός των Ιερών Ναών της Εορτής των Θεοφανίων όπως άλλωστε είχε συμφωνηθεί και αποτυπωθεί στην ΚΥΑ».

Στη συνεδρίαση, την οποία συγκάλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, η ΔΙΣ αποφάσισε και αποστέλλει επιστολή διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση «θεωρώντας τον διάλογο ως το μοναδικό μέσο επιλύσεως των ζητημάτων που αφορούν τις σχέσεις της Πολιτείας με τις θρησκευτικές κοινότητες που υφίστανται στο Ελληνικό Κράτος».

Επιπλέον, απευθύνει έκκληση τόσο προς την ηγεσία της Ε.Ε. όσο και προς την κυβέρνηση να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να εξασφαλιστεί άμεσα ο ικανός αριθμός εγκεκριμένων εμβολίων για τους πολίτες. «Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να υπηρετεί αλλότριους σκοπούς απέναντι σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως η υπέρβαση της πανδημίας, διότι το δικαίωμα στην υγεία ανήκει σε όλους», τονίζεται σχετικά στο ανακοινωθέν της ΔΙΣ.

Αναλυτικά η απόφαση της ΔΙΣ

Επικρίσεις από το ΚΙΝΑΛ

Σε ανακοίνωση του Κινήματος Αλλαγής, αναφέρεται «Είναι αδιανόητο όταν οι πολίτες υποχρεώνονται σε ένα σκληρό lockdown , η Ιερά Σύνοδος να ζητά εξαιρέσεις. Θέτοντας σε κίνδυνο την δημόσια υγεία. Εκεί οδηγούν οι υποχωρήσεις και η ενδοτικότητα της Κυβέρνησης και η απουσία σχεδίου για ασφαλές άνοιγμα».