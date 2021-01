Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβόλια: Η Κομισιόν απαντά στις επικρίσεις για τις λίγες δόσεις

Πού απέδωσε την αιτία για τις καθυστερήσεις παράδοσης των εμβολίων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέδωσε σήμερα την αιτία για τις καθυστερήσεις παράδοσης των εμβολίων στα κράτη-μέλη, στο θέμα της παραγωγικής ικανότητας των εταιρειών και όχι στο θέμα των παραγγελιών, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα Υγείας, Στέφαν ντε Κερσμάκερ, τόνισε πως «το σημαντικότερο κώλυμα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι η παραγωγική ικανότητα». Σημείωσε, δε, ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους διάφορους παραγωγούς και με τα κράτη-μέλη, για να δει πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή.

Απαντώντας σε δημοσιεύματα του Τύπου, που επικρίνουν την Επιτροπή πως δεν έχει παραγγείλει αρκετές δόσεις εμβολίου, ο Στέφαν ντε Κερσμάκερ τόνισε ότι η ΕΕ έχει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εμβολίων, με περίπου 2 δισεκατομμύρια δόσεις.

Ο ίδιος εκπρόσωπος, υπεραμύνθηκε της στρατηγικής της Επιτροπής για τα εμβόλια, λέγοντας ότι την περίοδο που η Επιτροπή διαπραγματευόταν συμβόλαια με 6 φαρμακευτικές εταιρείες, με τις οποίες σήμερα έχει κλείσει συμφωνίες, υπήρχε μεγάλη αβεβαιότητα, υπό την έννοια ότι δεν γνώριζε ποιές από αυτές θα κατόρθωνε να αναπτύξει πρώτη ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο. «Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο η φιλοσοφία της στρατηγικής της Επιτροπής για τα εμβόλια, ήταν να δημιουργήσουμε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, να επενδύσουμε σε διαφορετικές εταιρείες και να παραγγείλουμε δόσεις εμβολίων με διαφορετικές τεχνολογίες, κάτι το οποίο και κάναμε. Δεν βάλαμε όλα τα αυγά στο ίδιο καλάθι, για να έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.»

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το εμβόλιο της Pfizer/BioNtech, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ανακοίνωσε ότι η Κομισιόν βρίσκεται σε συζητήσεις με την εταιρεία για να δει αν υπάρχει τρόπος παραγγελίας επιπλέον δόσεων του εμβολίου, πέραν των 300 εκατομμυρίων δόσεων που προβλέπει το παρόν συμβόλαιο.

Σημείωσε, επίσης, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν η πρώτη που επένδυσε στις γερμανικές εταιρείες BioNTech και Curevac, προκειμένου να τις βοηθήσει να αναπτύξουν το εμβόλιο κατά της COVID-19.