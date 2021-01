Υγεία - Περιβάλλον

Δήμος Αθηναίων – ΕΟΔΥ: δωρεάν rapid test μέσα από το αυτοκίνητο

Που θα πραγματοποιηθούν τα τεστ με τη μέθοδο drive through και ποιες ώρες. Τι sms θα πρέπει να στείλουν όσοι επιθυμούν να εξεταστούν.

Δωρεάν έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through) θα γίνουν αύριο, Τρίτη 5 Ιανουαρίου, στον Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας , στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, «Τα rapid test θα πραγματοποιηθούν από τις 10.00 ως τις 15.00 στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Ερμού. Οι οδηγοί θα εισέρχονται στην οδό Ερμού, θα στρίβουν δεξιά στην οδό Θεσσαλονίκης και θα εξέρχονται από την οδό Περσεφόνης.

Τα τεστ θα πραγματοποιηθούν ΜΟΝΟ σε όσους προσέλθουν στο σημείο με όχημα (αυτοκίνητο ή δίκυκλο), ενώ θα τηρηθούν όλες οι οδηγίες που προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα (μάσκες, αποστάσεις ασφαλείας κλπ).

Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν στείλει μήνυμα για μετακίνηση 1 στο 13033, ενώ θα πρέπει να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, καθώς και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου στο οποίο θα αποσταλεί το αποτέλεσμα του rapid test.

Για την ομαλή διεξαγωγή των rapid test και την αποφυγή συνωστισμού, θα διατεθούν κλιμάκια Δημοτικών Αστυνομικών, ενώ με την τοποθέτηση φορητών κώνων, θα δημιουργηθούν δύο σειρές κυκλοφορίας οχημάτων».