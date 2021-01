Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβόλια: Νέα παρτίδα έφθασε στην Ελλάδα

Η τρίτη παρτίδα εμβολίων της Pfizer κατά της COVID-19, έφθασε το πρωί αεροπορικώς στη χώρα μας.

Άλλες 83.500 δόσεις του εμβολίου της Pfizer έφθασαν το πρωί της Δευτέρας, αεροπορικώς στη χώρα μας.

Πρόκειται για την τρίτη παρτίδα εμβολίων κατά της COVID-19 που καταφθάνει στη χώρα μας, η οποία παρελήφθη την ημέρα που ξεκίνησε ο εμβολιασμός των υγειονομικών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, ο οποίος και θα γίνει σε τρεις φάσεις. Σήμερα προστίθενται 42 νέα νοσοκομεία στα 9 νοσοκομεία που ήδη πραγματοποιούν εμβολιασμούς - δυναμικότητα που θα επιτρέψει περισσότερους από 5.000 εμβολιασμούς υγειονομικών καθημερινά. Στις 8 Ιανουαρίου θα προστεθούν επιπλέον 55 νοσοκομεία και έως τις 12 του μήνα θα ολοκληρωθεί ο εφοδιασμός σε 19 Νοσοκομεία που βρίσκονται στη νησιωτική χώρα.

Σημειώνεται ότι με τον εμβολιασμό και της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, Φώφης Γεννηματά, το πρωί στο Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, έκλεισε ο κύκλος των εμβολιασμών των πολιτικών αρχηγών.

Μετά τις 20 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει ο μαζικός εμβολιασμός του πληθυσμού, ενώ στις 15 του μήνα θα ανοίξουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες ώστε να μπορούν να συμμετέχουν οι πολίτες, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα απλούστευσης διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό “Θέμα 104,6” τόνισε όμως, ότι οι πολίτες μπορούν να εγγραφούν, έως τότε, στην άυλη συνταγογράφηση. Όπως εξήγησε, από το σύστημα της άυλης συνταγογράφησης, υπάρχει το προνόμιο να τους έρθει αυτομάτως ένα γραπτό μήνυμα στο κινητό από το 13034, ενημερώνοντας τους πολίτες σε ποιο κέντρο και πότε θα μπορεί να κάνει το εμβόλιο. Το σύστημα μάλιστα, γνωρίζει και τη διεύθυνση των πολιτών και έτσι θα μπορεί να ενημερώνει για τα κατά τόπους εμβολιαστικά κέντρα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέδωσε σήμερα την αιτία για τις καθυστερήσεις παράδοσης των εμβολίων στα κράτη-μέλη, στο θέμα της παραγωγικής ικανότητας των εταιρειών και όχι στο θέμα των παραγγελιών. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα Υγείας, Στέφαν ντε Κερσμάκερ, τόνισε πως «το σημαντικότερο κώλυμα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι η παραγωγική ικανότητα». Σημείωσε, δε, ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους διάφορους παραγωγούς και με τα κράτη-μέλη, για να δει πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή.