Πολιτική

ΠτΔ για Εθνικό Ύμνο: το ΓΕΕΘΑ σχεδίασε την εκδήλωση στην Μητρόπολη

Διευκρινίσεις από την Προεδρία της Δημοκρατίας μετά τον θόρυβο στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σε διευκρινίσεις, μετά τα επικριτικά σχόλια και τον θόρυβο που έχει ξεσπάσει από χρήστες των social media, προέβη η Προεδρία της Δημοκρατίας, σχετικά με την μη ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου κατά την άφιξη της Προέδρου της Δημοκρατίας στον Μητροπολιτικό Ναό της Αθήνας, για την καθιερωμένη Δοξολογία της Πρωτοχρονιάς.

Σε ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, αναφέρεται ότι »Ο σχεδιασμός της εκδήλωσης της Δοξολογίας δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Προεδρίας της Δημοκρατίας».

Όπως προστίθεται, «Όπως αναφέρεται στην από 2 Ιανουαρίου 2021 ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, η απόφαση της μη ανάκρουσης του Εθνικού Ύμνου ελήφθη σε σύσκεψη για την προετοιμασία της τελετής, στις 30 Δεκεμβρίου 2020, λόγω των περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της πανδημίας, που προβλέπουν μείωση του αριθμού των παρευρισκομένων».