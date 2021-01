Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Ισραήλ : Εκατοντάδες θετικοί μετά το εμβόλιο της Pfizer

Το αμερικανικό εμβόλιο απαιτεί δύο δόσεις και απαιτείται χρόνος έως ότου το ανοσοποιητικό σύστημα “εκπαιδευτεί” για να καταπολεμήσει την COVID-19.

Δεδομένου ότι το εμβόλιο δεν παρέχει άμεση ανοσία στον κορονοϊό, περισσότεροι από 200 Ισραηλινοί πολίτες έχουν διαγνωστεί με την ασθένεια λίγες μέρες μετά τη λήψη του εμβολίου των Pfizer/BioNTech, όπως μετέδωσε το “Βήμα”, επικαλούμενο το ρωσικό δίκτυο RT που κάνει αναφορές σε ισραηλινά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με αυτά, ο αριθμός αυτών που νόσησαν με COVID-19 παρά τον εμβολιασμό τους ήταν περίπου 240 άτομα, σύμφωνα με στοιχεία του Channel 13 News.

Το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech, στο οποίο βασίζονται οι ισραηλινές υγειονομικές Αρχές, όπως και οι περισσότερες χώρες του κόσμου σε αυτή τη φάση, δεν περιέχει τον κορονοϊό και έτσι δεν μπορεί να μολύνει τον εμβολιαζόμενο. Επομένως, απαιτείται χρόνος ώστε ο γενετικός κώδικας του φαρμάκου να “εκπαιδεύσει” το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει και να επιτίθεται στην ασθένεια.

Το αμερικανικό εμβόλιο απαιτεί δύο δόσεις. Σύμφωνα με τις μελέτες, η ανοσία στην COVID-19 αυξάνεται μόνο οκτώ έως δέκα ημέρες μετά την πρώτη ένεση και φτάνει περίπου στο 50%. Η δεύτερη δόση χορηγείται 21 ημέρες μετά την πρώτη και η δηλωμένη ανοσία του 95% επιτυγχάνεται μόνο μια εβδομάδα αργότερα. Και, φυσικά, εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα 5% να μολυνθεί κανείς από τον ιό.

Ισραηλινά ΜΜΕ που μετέδωσαν αυτά τα στοιχεία κάλεσαν το κοινό να παραμείνει σε εγρήγορση και να ακολουθήσει προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις κατά της COVID-19, κατά τη διάρκεια του μήνα μετά τη χορήγηση του πρώτου εμβολίου.

Το εβραϊκό κράτος πραγματοποιεί επί του παρόντος μια μαζική εκστρατεία εμβολιασμού, έχοντας ήδη εμβολιάσει 1 εκατομμύριο πολίτες, ήτοι πάνω από το 10% των περίπου 9,2 εκατομμυρίων κατοίκων του. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό στον κόσμο, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Η πρώτη φάση του προγράμματος στοχεύει στον εμβολιασμό των γιατρών και των ηλικιωμένων πριν επεκταθεί σε άλλες κατηγορίες.

Περίπου ένα στα χίλια άτομα ανέφεραν ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες μετά την πρώτη δόση, όπως αδυναμία, ζάλη και πυρετό, καθώς και πόνο, πρήξιμο ή ερυθρότητα στο σημείο όπου έγινε το εμβόλιο. Μόνο μερικές δεκάδες από αυτούς χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια, ανέφερε το Υπουργείο Υγείας.

Από τότε που ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί στις 20 Δεκεμβρίου, τουλάχιστον τέσσερα άτομα στο Ισραήλ πέθαναν λίγο μετά την ένεση, ανέφερε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός Kan. Ωστόσο, το Υπουργείο Υγείας είπε ότι ο θάνατος τριών εκ των θυμάτων δεν σχετίζονται με το εμβόλιο, με την τέταρτη περίπτωση, αυτήν ενός 88χρονου άνδρα με προϋπάρχοντα προβλήματα, να διερευνάται.