Εμβόλιο Moderna: έκτακτη συνεδρίαση του EMA

Επίσπευση των διαδικασιών έγκρισης του εμβολίου, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Της Μαρίας Αρώνης, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Δύο ημέρες νωρίτερα από την αρχική ημερομηνία, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα, για την έγκριση του εμβολίου της Moderna κατά του κορονοϊού, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπός του.

Αρχικά η συνεδρίαση ήταν προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου.

Ο Οργανισμός ενδέχεται να αποφανθεί για το «πράσινο φως» στο εμβόλιο ακόμη και εντός της ημέρας.