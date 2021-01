Πολιτική

Θεοδωρικάκος: υπερήφανος για όσα έκανα στο ΥΠΕΣ

Το μήνυμα του απερχόμενου Υπ. Εσωτερικών για την έξοδο του από την Κυβέρνηση. Τι λέει στους ψηφοφόρους της ΝΔ

Σε ανάρτηση του στα social media για τον ανασχηματισμό, ο απερχόμενος Υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος παραδίδει το χαρτοφυλάκο του στον Μάκη Βορίδη, αναφέρει:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη σας! Ιδιαίτερα στα εκατοντάδες στελέχη της Αυτοδιοίκησης από όλη την Ελλάδα.

Νιώθω υπερήφανος για το δημιουργικό, μεταρρυθμιστικό έργο στο Υπουργείο Εσωτερικών.

15 μεγάλες μεταρρυθμίσεις και θετικές αλλαγές για τους πολίτες, έγιναν πράξη μέσα σε 18 μήνες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη ανάμεσα στον πολίτη και στο Κράτος.

Κορωνίδα όλων, η κατοχύρωση στην πράξη του δικαιώματος των Ελλήνων να ψηφίζουν από τη χώρα στην οποία βρίσκονται με 288 ψήφους από το ελληνικό κοινοβούλιο. Οι Έλληνες ενωμένοι στον κόσμο!

Νιώθω βαθιά ικανοποίηση για τη συμβολή μου στην ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνικής πολιτικής της. Για τον εκσυγχρονισμό του Δημοσίου και την αξιοκρατία, μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες.

Εκφράζω τις θερμές ευχές μου, στους συναδέλφους που αναλαμβάνουν το Υπουργείο Εσωτερικών. Θα έχουν την αμέριστη στήριξη μου, στην υλοποίηση των υπολοίπων μεταρρυθμίσεων που έχουμε δρομολογήσει.

Και ασφαλώς ένα μεγάλο ευχαριστώ στον υπέροχο, απλό κόσμο, της Νέας Δημοκρατίας για τις μάχες που δώσαμε ως τώρα, ιδίως στα δύσκολα χρόνια της αντιπολίτευσης.

Ως πολίτης και ως βουλευτής αυτής της μεγάλης λαϊκής μεταρρυθμιστικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, θα συνεχίσω να μάχομαι για τις ιδέες της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και του υπεύθυνου πατριωτισμού!

Πάμε μπροστά!».