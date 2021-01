Κοινωνία

Χειροτονία σε μονή “έσπειρε” τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πέντε κληρικοί βρέθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, θετικοί στον κορονοϊό, αμέσως μετά την εκκλησιαστική εκδήλωση.

“Συναγερμός” έχει σημάνει στις υγειονομικές Αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και συγκεκριμένα, στην τοπική κοινότητα του Εμπορίου έπειτα από θετικά κρούσματα του κορονοϊού που εντοπίστηκαν μετά από χειροτονία διακόνου στην Ιερά Μονή Κοσμά του Αιτωλού στην Άρδασσα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες τις οποίες επιβεβαίωσε στο GRtimes.gr και ο δήμαρχος Εορδαίας, Παναγιώτης Πλακεντάς, πέντε στελέχη του κλήρου μεταξύ των οποίων και κορυφαίοι ιερωμένοι της Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, αμέσως μετά την εκκλησιαστική εκδήλωση.

Πηγές από την τοπική κοινωνία ανέφεραν ότι στη χειροτονία παραβρέθηκε και αρκετός κόσμος από το χωριό Εμπόριο Κοζάνης, με αποτέλεσμα να υπάρχει φόβος μεγάλης επιβάρυνσης του ιικού φορτίου, καθώς - σύμφωνα με πληροφορίες - αρκετοί δεν φόραγαν μάσκα και δεν τήρησαν τα μέτρα προστασίας (αποστάσεις), σε μια περίοδο που η συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα, διανύει τον τρίτο μήνα σκληρού lockdown και τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να κάνουν συνεχόμενες εκκλήσεις για περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων από κοινότητα σε κοινότητα.

Άμεση η κινητοποίηση του ΕΟΔΥ

Στο πλαίσιο αυτό άμεση ήταν η κινητοποίηση του ΕΟΔΥ, κινητές μονάδες του οποίου, πραγματοποιούν σήμερα rapid tests με τη μέθοδο “drive trhough” στην περιοχή, ώστε να εξακριβωθεί πόσο βαρύ είναι το ιικό φορτίο σε αυτό το μικρό χωριό του δήμου Εορδαίας, όπως ανέφερε ο κ. Πλακεντάς.